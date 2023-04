Archäologie in Neuss Altes Straßenpflaster kein Bodendenkmal

Neuss · Historische Bodenfunde hatten an Baustellen am Freithof und an der Hammer Landstraße Archäologen auf den Plan gerufen. So lautet jetzt der Befund der Fachleute.

05.04.2023, 14:45 Uhr

Die archäologischen Grabungen am Freithof sind abgeschlossen, die Funde bleiben – mit einer Sandschicht geschützt – im Boden. Foto: Christoph Kleinau

Die Straße unter der Straße ist noch keine 200 Jahre alt. „Neuzeitlich“ lautet die Diagnose der Bodendenkmalpflege, die sich die geordnet verlegten Pflastersteine noch einmal näher angesehen hat, auf die man bei Vorarbeiten für einen Kanalneubau unter der Hammer Landstraße gestoßen war. Er gehe deshalb nicht davon aus, erklärt Planungsdezernent Christoph Hölters, dass es wegen dieses Fundes zu Verzögerungen beim Kanalbau und damit auch beim Bau des Radschnellweges und des „Boulevard an den Rhein“ kommen wird.