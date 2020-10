Corona und Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Weniger Arbeitslose – dafür neue Sorgen

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober erneut leicht gesunken. Corona und der „Lockdown light“ gelten aber als Herausforderung.

In der Geschäftsstelle Dormagen sank die Arbeitslosenquote im Oktober 2020 im Vergleich zum Vormonat laut Agentur für Arbeit um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent (Oktober 2019: 4,1 Prozent). In der Geschäftsstelle Grevenbroich ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent zurück (Oktober 2019: 4,3 Prozent). Und auch in der Geschäftsstelle Neuss sank die Arbeitslosigkeitenquote im Oktober 2020 im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent (Oktober 2019: 5,2 Prozent).

Registriert wurden 6644 Arbeitslose in Neuss, 2125 in Grevenbroich, 2019 in Dormagen, 1553 in Meerbusch, 1174 in Kaarst, 695 in Korschenbroich, 527 in Jüchen und 289 in Rommerskirchen.