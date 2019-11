Sozialer Arbeitsmarkt in Neuss : Arbeitslosenprojekt: Stadt entlässt acht Teilnehmer

Neuss Nicht jeder Langzeitarbeitslose ist wieder in feste Arbeitsabläufe zu integrieren.

Holger Lachmann, als Beigeordneter in der Verwaltung für Personalfragen zuständig, kann das nur bestätigen. Die Kollegen in der Stadtverwaltung würden dieser Betreuungsaufgabe aber mit großem Engagement nachkommen. An eine Reduzierung dieser Anstrengungen denkt er nicht: „Die Stadtverwaltung sieht sich als sozialer Arbeitgeber besonders in der Verantwortung, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen“, sagt Lachmann.