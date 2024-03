Arbeitsagentur im Rhein-Kreis Aktionswoche für Ausbildung startet

Gleichzeitig verzeichnet die Arbeitsagentur aber auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit: Im Rhein-Kreis haben sich im Februar 14.281 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 117 Personen mehr als einen Monat zuvor (+ 0,8 Prozent) und 514 Personen mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres (+ 3,7 Prozent). Der Arbeitsmarkt entwickelte sich dabei in den Kommunen des Rhein-Kreises Neuss im aktuellen Berichtsmonat fast überall in dieselbe Richtung. Registriert wurden 1902 Arbeitslose in der Stadt Dormagen, 1964 in Grevenbroich, 600 in Jüchen, 1073 in Kaarst, 711 in Korschenbroich, 1461 in Meerbusch, 6317 in Neuss und 253 in Rommerskirchen. Die Arbeitslosenquote blieb im Februar kreisweit bei 5,8 Prozent konstant (2023 lag die Quote bei 5,7 Prozent).