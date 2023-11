Arbeitgeber in Neuss Wie die GWG ihre Mitarbeiter für die Arbeit begeistern will

Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. (GWG) bietet nicht nur Menschen in dieser Region Raum für modernes Wohnen, sondern zeigt sich auch als ein attraktiver Arbeitgeber in der Stadt Neuss. Dabei legt das Traditionsunternehmen nach eigenen Angaben ganz besonderen Wert auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter – durch gute Leistungen, was Sicherheit, Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Wertschätzung und Flexibilität angeht. Das Ziel: Mitarbeiter langfristig zu binden und Nachwuchskräfte zu gewinnen. „In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels ist es aber besonders wichtig, Mitarbeitende und solche, die es werden wollen, für die Arbeit bei der GWG zu begeistern“, sagt GWG-Vorstandsvorsitzender Stefan Zellnig.