Schwimmen in Neuss Arbeiten im Südbad sind abgeschlossen

Neben den Reinigungsarbeiten wurden in einem Teilbereich der Umkleiden die Böden neu gefliest und die Spindel des Hubbodens im 25 Meter-Sportbecken erneuert. Die Schließzeit wurde aber auch genutzt, um sowohl im Südbad als auch in der Saunalandschaft Wellneuss Folienabdeckungen im Außenbereich anzubringen. Neben den bereits seit längerem bestehenden Maßnahmen, zum Beispiel der Absenkung der Wassertemperaturen in den Becken, soll so weitere Energie eingespart werden.