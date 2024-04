Aprilscherz Neusser Hundestaffel testet Rettungsesel

Es ist ein neues Projekt, das es in Deutschland und womöglich sogar in ganz Europa so noch nicht gab: Die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Neuss erweitert ihr Team und startet im April einen Testlauf mit Rettungseseln. „Im Gegensatz zur landläufigen Meinung verfügen Esel über einen sehr guten Geruchssinn. Kombiniert mit ihrer freundlichen Art und ihrem ruhigen Wesen sind sie der vielleicht zweitbeste Freund des Menschen“, heißt es auf der Facebook-Seite der Hundestaffel. Passend dazu gibt es ein Bild vom ersten Rettungsesel in Dienstkleidung. Aufmerksame Neusser könnten mit Blick auf das Datum der Bekanntgabe am 1. April aber stutzig werden und den Scherz bereits erkannt haben. Spätestens beim Scrollen durch die Seite wird klar: Das ist nicht der erste Aprilscherz, den sich die Hundestaffel der Neusser Feuerwehr erlaubt hat.