Premiere im TaS Neuss : Ein Blick hinter die Theaterkulissen

Neuss Das Theater erzählt über sich selbst: Kishons „Applaus für Podmanitzki“ hat Premiere im TaS.

„Zuerst war da die Idee, zum 25-Jährigen des Theater am Schlachthof (TaS) eine Produktion zu machen, die sich selbstironisch mit dem Theater auseinandersetzt“, sagt Markus Andrae, künstlerischer Leiter des TaS. Auf seiner Suche nach einem geeigneten Stoff haben sich ihm dann die Theatersatiren von Kishon geradezu aufgedrängt. Und so gibt es nun ab Samstag „Applaus für Podmanitzki“, Theaterhumoresken von Ephraim Kishon, der 1924 in Budapest geboren und 2005 als einer der meistgelesenen Satiriker im deutschsprachigen Raum in Tel Aviv gestorben ist. 1973 hatte er seine Theaterhumoresken veröffentlicht.