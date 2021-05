Zu Gast bei der Zülow AG Neuss : AOK schult Firmen im richtigen Umgang mit Corona-Selbsttest

Gnadental Wenn das Ergebnis stimmen soll, muss der Corona-Selbsttest korrekt gemacht werden. Aber: Wer weiß das? Im Zweifel die AOK in Neuss, die Mitarbeiter in Firmen schult und auch noch Tipps zur Stärkung des eigenen Immunsystems vermittelt. Die Firma Zülow hat das Angebot angenommen.

Bei der Firma Zülow wird Mitarbeitergesundheit großgeschrieben. Und so nahm Jutta Zülow das Angebot der AOK Rheinland/Hamburg gerne an, den Angestellten mit dem Gesundheitsmobil des Instituts für Gesundheitsförderung (BGF) und der AOK eine Corona-Selbsttestung mit gleichzeitiger Schulung zu ermöglichen.

Am Mittwoch machte der grün-weiße Bus auf Gut Gnadental Halt. „Wir setzen seit Beginn der Pandemie ein Hygienekonzept um und haben Infektionsketten innerhalb der Belegschaft vermeiden können,“ sagt Zülow und möchte nun zum Selbsttesten animieren. „Bislang hatten wir noch keinen einzigen Coronafall in der Firma.“

Damit das so bleibt, setzt das Team des Gesundheitsmobil auf Aufklärung vor Ort. Nicht nur werden am Aktionstag Corona-Selbsttests unter Anleitung durchgeführt, auch das Schulen von Multiplikatoren der Firma ist ein wichtiges Anliegen, damit bei geplanten Kontakten vorher gezielt und sicher getestet werden kann.

„Mit dem Gesundheitsmobil führen wir unterschiedliche Aktionstage in Sachen Gesundheit vor Ort durch,“ erläutert Marion Schröder, zuständige Regionaldirektorin der AOK. Und so wird die 15-minütige Wartezeit bis das Testergebnis vorliegt für einen „Immunradar“ genutzt. Dabei erfasst der Mitarbeiter wesentliche Einflussfaktoren auf das Immunsystem in visualisierter Weise auf Tablets. Diese Daten werden sodann ausgewertet, und in der folgenden Kurzberatung bespricht ein Trainer Maßnahmen zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte. Auf diese Weise sollen die Teilnehmer befähigt werden, ihr Immunsystem zu stärken, um eine Infektion abzumildern oder abzuwenden.