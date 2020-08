Anträge der UWG Neuss : Vorstoß für mehr Hunde in Schulen und Seniorenheimen

Neuss Macht es bald häufiger „Wuff“ in Neusser Schulen und Seniorenheimen? Wenn es nach der UWG geht, dann ja! Denn für die kommende Ratssitzung beantragt die Fraktion, entsprechende Konzepte für den Einsatz von Hunden in den Einrichtungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Das bestätigt Iris Lennartz, Lehrerin einer dritten Klasse an der Adolf-Clarenbach-Grundschule. Vier Jahre lang brachte sie ihren Australian Shepherd namens Max mit in die Schule. Mittlerweile ist dieser zwar gestorben, aber hat in seiner Zeit einen bleibenden Eindruck bei den Kindern hinterlassen. „Ich kann nur Positives berichten“, sagt die Lehrerin. Zunächst sei Max nur einmal pro Woche in der Schule gewesen – zur Eingewöhnung. Später dann zwei bis drei Mal. „Manche Kinder hatten am Anfang großen Respekt vor ihm, sind dann aber sehr schnell aufgetaut“, sagt Iris Lennartz, die ihren neuen, zwölf Wochen alten Hund – auch ein Australian Shepherd – in Zukunft ebenfalls als Schulhund einsetzen möchte, wenn er soweit ist.