Nach Anschlagsplänen in Neuss : Anklage gegen Islamisten erhoben

Neuss Der Islamische Staat (IS) wollte offenbar einen Islamkritiker aus Neuss töten. Die Polizei konnte zwei Anschläge verhindern. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen einen Mitgründer einer Terrorzelle erhoben.

Ravsan B. wurde am 15. März 2019 von einem Sondereinsatzkommando der Polizei bei der Übergabe einer Schusswaffe an ein weiteres Mitglied der islamistischen Terrorzelle, der das Opfer schon ausgespäht hatte, festgenommen. Mit einem Haftbefehl des Amtsgerichtes Neuss wurde er in Untersuchungshaft geschickt. Seitdem sitzt er ein, doch konnten die Tatvorwürfe gegen ihn ausgeweitet werden, als im April 2020 die anderen Tadschiken dingfest gemacht werden konnten, mit denen B. spätestens im Januar 2019 diese terroristische Zelle gebildet haben soll. Sie sollen sich dem IS mit dem Ziel angeschlossen haben, im Namen der Organisation in Deutschland Anschläge zu verüben. Die Aufträge sollen sie direkt vom IS erhalten haben – darunter auch die Ermordung des Islamikritikers, an dem ein Exempel statuiert werden sollte. Die Ermittlungen gegen die im April dingfest gemachten Mitglieder dauern noch an.