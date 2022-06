Familienzentrum St. Quirin Neuss : Chefin Anneli Breidenbach geht nach 43 Jahren

Neuss Kita-Leiterin Anneli Breidenbach geht nach 43 Jahren in den Ruhestand. Zum Abschied organisiert die Kirchengemeinde einen Empfang. Er dient einer doppelten Verabschiedung, denn auch Sascha Gummersbach geht nach zehn Jahren.

Die Corona-Pandemie war für Anneli Breidenbach in der Rückschau „vermutlich die größte Krise, die ich in meiner Karriere zu bewältigen hatte“. Sie war aber auch der Grund dafür, dass die Chefin, wie sie im Familienzentrum St. Quirin von allen genannt wird, auf dem Posten blieb. Jetzt aber geht sie doch – nach 51 Jahren in der Einrichtung, die Breidenbach davon 43 Jahre lang geleitet und geprägt hat. Wenn sie demnächst den Kindergarten am Münsterplatz betritt, dann nur noch als Oma Anneli, die Ida – ihr jüngstes von vier Enkelkindern – aus der blauen Gruppe abholt.