Stellvertretende Museumsleiterin tritt Dienst in Neuss an : Neue Führungskraft für das Clemens-Sels-Museum

Neuss Das Clemens-Sels-Museum hat mit Anita Hachmann eine neue stellvertretende Direktorin. Die Kölnerin hat ihren Dienst schon aufgenommen, teilt die Verwaltung im Vorfeld der Sitzung des Kulturausschusses am heutigen Mittwoch mit.

Mit Hachmann komme eine Kunsthistorikerin in die Quirinusstadt, die nach dem Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und Ethnologie maßgeblich an zahlreichen Ausstellungs- und Vermittlungsprojekten an renommierten deutschen Museen mitgewirkt hat, heißt es. So war sie zum Beispiel am Museum Folkwang in Essen, dem Kunstpalast in Düsseldorf und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in Köln tätig. Oftmals hätten ihre Projekte dabei mehrere Jahrhunderte Kunstgeschichte umspannt. Im CSM wird Hachmann als Kustodin für Alte Kunst, Populäre Druckgrafik und Vermittlung verantwortlich sein. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sich die Kölnerin mit der Erschließung neuer Zielgruppen für Museen beschäftigt. Sie ist Gründungsmitglied der Kölner „jungekunstfreunde“ und der Bundesinitiative Junge Freunde Kunstmuseen.