Janssen Deutschland in Neuss : Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zu Gast bei Janssen

Neuss Beim Besuch des Ministers stand die Gesundheitswirtschaft im Mittelpunkt. Dabei ging es auch um die Frage, wie NRW ein attraktiver Standort für solche Unternehmen bleibt.

(NGZ) Wie bleibt Nordrhein-Westfalen ein attraktiver Standort für Unternehmen der Gesundheitswirtschaft? Über diese Frage hat der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit Vertretern der Geschäftsführung von Janssen Deutschland in Neuss gesprochen. Andreas Gerber, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Hans-Christian Wirtz, Head of Government Affairs and Policy bei Johnson & Johnson, erörterten im Gespräch mit dem Minister, wie der Innovationsstandort NRW weiter gestärkt werden könne, beispielsweise durch die Vernetzung von Unternehmen und universitärer Forschung. Zudem ging es um die Frage, wie das Potenzial von Gesundheitsdaten in der medizinischen Versorgung besser im Sinne von Patienten ausgeschöpft werden könne.