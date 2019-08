„Neusser Woche“ : China so nah, Antwerpen so fern

China so nah, Antwerpen so fern

Neuss Ein Zug verbindet Neuss mit China. Über 11.000 Kilometer funktioniert, was auf 175 Kilometer nach Antwerpen ein Problem ist – eine leistungsfähige Gleistrasse.

Trotzdem bleibt die Zugverbindung wichtig. Nicht weil wöchentlich 45 Container in beide Richtungen ein großes Geschäftsvolumen wären, sondern weil der Anschluss an das Seidenstraßen-Netz eine strategische Perspektive eröffnet: Wachstum.

Der Warenaustausch mit dem aufstrebenden Reich der Mitte funktioniert offenbar zuverlässig. Nach fast 11.000 Kilometer erreicht der Zug pünktlich innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde sein Ziel. Die Logistikbranche zeigt, was sie zu leisten vermag, wenn die Rahmenbedingungen und Infrastruktur stimmen. Ein für Neuss wichtiger Umschlagplatz ist das Terminal am Hafenbecken V. Logistiker Trimodal ent- und belädt nicht nur der Zug aus China, sondern bedient auch Eisenbahnstrecken nach Basel, Graz, Gallarate (Italien), Rotterdam, Budapest, München und Wien. Wer die Liste der Zielorte liest, vermisst Antwerpen, ein bedeutender Hafen vor der Haustüre. Vier Schiffe kommen wöchentlich nach Neuss. Kein Zug. Der Grund: Es fehlt eine leistungsfähige Gleistrasse. Es fehlt der sogenannte Eiserne Rhein. Das fordert die IHK seit Jahren, diese Forderung erneuert Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz: „Wir brauchen dringend einen Ausbau der Schienenverbindung nach Antwerpen.“

Seit Jahren ist der Eiserne Rhein ein Thema. Politiker könnten einmal belegen, was sie in der Sache konkret unternommen haben. Zu sehen bleibt nur eins: China so nah, Antwerpen so fern. Warum?