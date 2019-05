An der Oberstraße in Neuss : Ärger über Taschenkontrollen im Aldi-Markt

An der Oberstraße in Neuss

Sollten Kunden an der Oberstraße ihre Taschen nicht an der Kasse abstellen, müssen sie mit Kontrollen rechnen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Im Discounter an der Oberstraße wird regelmäßig in Rucksäcke geschaut – zum Ärger von Kunden.

Seit vielen Jahren ist Günter Marto schon Kunde beim Aldi-Markt an der Oberstraße. Nun hat er jedoch für sich beschlossen: „Ich gehe dort nicht mehr hin!“ Ausschlaggebend für seine Entscheidung: Vor wenigen Tagen sei der 59-Jährige bereits zum zweiten Mal von Mitarbeitern des Aldi-Marktes aufgefordert worden, seine Tasche durchsuchen zu lassen. Dieser Bitte sei er allerdings nicht nachgekommen. „Zum Schutz meiner Privatsphäre“, wie er sagt. Daraufhin habe man ihm mit Hausverbot gedroht. Zudem sei er darum gebeten worden, beim nächsten Mal seine Tasche an der Kasse zu deponieren, bevor er einkauft. „Das ist mir aber viel zu unsicher. Schließfächer wären viel sinnvoller“, sagt Marto.

Aldi bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass in der Filiale an der Oberstraße häufiger Einkaufstaschen oder -Trolleys an der Kasse überprüft werden. „In begründeten Verdachtsmomenten führen unsere Mitarbeiter mit Zustimmung der Kunden Kontrollen durch. Die Polizei wird nur dann hinzugezogen, wenn einer Überprüfung nicht zugestimmt wird“, so ein Sprecher. Bestehe ein konkreter Verdacht, werde der potentielle Dieb in die Sozialräume geführt, „um die nötige Diskretion zu wahren“. Jeder Diebstahl werde zur Anzeige gebracht.