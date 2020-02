An der Düsseldorfer Straße in Neuss : Tafel erinnert an alten jüdischen Friedhof

Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde (vorne) und Jörg Geerlings (r.) gehörten zu den Rednern am Dienstag. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nahe der Fackelbauhalle der Grenadiere wurde am Dienstag ein historischer Hinweis enthüllt – der auch eine Mahnung ist.

Seine Spuren sind längst verwischt, doch dass es ihn gab, das ist jetzt wieder sichtbar: der alte Jüdische Friedhof an der Düsseldorfer Straße. An der Ecke zur Dyckhofstraße wurde am Dienstag eine Gedenktafel enthüllt, die auf die frühere Ruhestätte aufmerksam macht, wo von 1829 bis 1890 die Gemeindemitglieder ihre letzte Ruhe fanden.

Ab 1920 fand dann eine Umbettung auf den neuen Jüdischen Friedhof am Glehner Weg statt. „Da der Friedhof im Judentum jedoch ein ewiger Ort ist, war es uns ein Anliegen, zumindest auf seine Geschichte an dieser Stelle hinzuweisen“, sagt Niels Elsäßer, Leiter der Offenen Tür Barbaraviertel, deren Geschichtswerkstatt den Inhalt der Tafel in enger Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Nordstadt erarbeitet hat. Unterstützung erfuhren die jungen Menschen in ihrer Arbeit unter anderem vom Stadtarchiv, dem Raum der Kulturen und auch von der Jüdischen Gemeinde.

Bei der Enthüllung waren sich die Gäste einig: Gerade in der heutigen Zeit sind Projekte dieser Art wichtig, um immer wieder an die Gräueltaten der Nationalsozialisten zu erinnern. Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde: „In einer Zeit nach Halle und auch nach Thüringen ist es gut und richtig, dass sich Projektpartner in der Stadtgesellschaft zusammenschließen, um gemeinsam das Erinnern wachzuhalten.“ Mit dieser Arbeit leiste man automatisch einen Beitrag gegen Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus. Dies betonten Kreisdirektor Dirk Brügge und der stellvertretende Bürgermeister Jörg Geerlings in ihren Grußworten ebenfalls.

Gestiftet und gefördert wurde die Tafel sowohl vom Bund als auch vom Land NRW. Und weil in Neuss ohne Schützen sowieso nichts geht, haben sich drei Züge des Grenadierkorps, das wenige Meter entfernt seine Fackelbauhalle hat, bereit erklärt, sich in Zukunft um die Sauberkeit der Tafel zu kümmern. Dabei handelt es sich um die Züge „Et jeht net ohne“, „Mer möje nix“ und die „Nüsser Pinguine“.

