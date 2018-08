"Amore Amore": Autoren gastieren im Neusser Museum

Neuss Mit ihrem Programm „Amore Amore“ machten Reinhold Joppich und Mario Di Leo Station im Clemens-Sels-Museum. Ihre Lesung gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Erklär mir, Liebe“, die seit Anfang Juli gezeigt wird.

Erinnern Sie sich noch an Dean Martins Liebesschnulze „That’s amore“? Dort heißt es über Neapel: „In Napoli, where Love is King“. Die Liebe herrscht also in der Stadt am Vesuv. Nicht nur für amerikanische Soldaten, die nach dem Weltkrieg überaus gern in Neapel stationiert waren, blieb Italien in den fünfziger und frühen sechziger Jahren das Land der romantischen Liebe. Wenn dann noch Traumfrauen wie Sophia Loren oder Gina Lollobrigida in den Studios von Hollywood mitmischten, schmolz das Publikum bei jeder Italo-Filmromanze mit Mandolinen-Hintergrund dahin. Mit ihrem Programm „Amore Amore“ machten jetzt Reinhold Joppich und Mario Di Leo Station im Clemens-Sels-Museum.