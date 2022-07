American Sports in Neuss : Schlichter gesucht für Sportlerstreit

American Sports in Neuss

Die „Gladiators“ vom ASC und der BV Weckhoven bieten auf der gleichen Anlage American Sports an. Nun soll ein Moderator vermitteln. Foto: Gladiators

Weckhoven Ein moderiertes Verfahren soll das Zentrum für American Sport in Neuss-Weckhoven retten. Streitereien zwischen zwei Vereinen stehen im Raum. Die Hintergründe.

Die Bezirkssportanlagen sind auch in den Sommerferien grundsätzlich geöffnet. „Freizeitsport ist möglich“, versicherte Sportdezernent Matthias Welpmann zuletzt im Sportausschuss. Auch die Sportanlage in Weckhoven macht da keine Ausnahme, obwohl sich dort zum 1. Juli etwas grundlegend ändert. Der Ballsport-Verein Weckhoven (BVW) hat, nachdem er Anfang April die 2011 mit der Stadt geschlossene Mitwirkungsvereinbarung einseitig aufgekündigt hat, kein Heimrecht mehr auf der Anlage. Die Kündigung sei mit Zugang wirksam, stellt Sportreferent Uwe Talke fest, auch wenn der BVW wenig später seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärte. Wie damit umzugehen ist, beschäftigte noch das Rechtsamt.

Grund für die Kündigung sind anhaltende Streitereien zwischen zwei auf der Anlage trainierenden Vereinen. Die konnte die Stadt nicht nur befrieden, sondern sah sich von Seiten des BVW dem Vorwurf ausgesetzt, die Nachbarn vom 1. American Sports Club „Gladiators“ (ASC) zu bevorzugen. Ein Vorwurf, den die Stadt stets zurückwies. Weil, wie Talke feststellt, „so starke Emotionen im Spiel sind“, soll nun externe Hilfe eingeholt werden. Die Verwaltung plant dazu ein moderiertes Verfahren, in das auch die Politik und die Menschen im Ortsteil eingebunden werden. Denn es geht auch um die Neugestaltung der eigentlich viel zu groß geratenen Anlage, über deren Verkleinerung schon seit 2013 gesprochen wird. Sie soll laut Sportentwicklungskonzept ein Zentrum für American Sports werden. Die beiden Vereine auf der Anlage engagieren sich in dieser Hinsicht, doch wurde – so die Verwaltung – durch die Streitereien untereinander die beschlossene Zentrenbildung bislang blockiert. Gelingt eine Einigung nicht, sagt Talke heute, „muss man American Sports beerdigen“.