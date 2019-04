American Football in Neuss : Stadt setzt Heimrecht der „Gladiators“ in Weckhoven durch

Weckhoven Mit einem Heimspiel gegen die „Düren Demons“ startet die Herrenmannschaft des 1st American Sports Club („Gladiators“) am Sonntag, 12. Mai, in die Saison. Es ist die erste Spielzeit des erst im November gegründeten Vereins.

Um beide Vereine von einer friedlichen Koexistenz zu überzeugen, brauchte es mehr als einen Friedensgipfel bei der Stadt. Doch Sportdezernent Matthias Welpmann hatte schon vor Eintritt in die Gespräche gesagt, dass er an dem im Sportentwicklungskonzept definierten Ziel festhalten und die Sportanlage in Weckhoven zu einem Zentrum für „American Sports“ machen will. Für den bislang dort alleine trainierenden BSV heißt das, „seine“ Anlage auch anderen Vereinen öffnen zu müssen, die solche Sportarten anbieten. Teil der Abmachung, für deren Zustandekommen es mehr als eines Friedensgipfels bedurfte, ist es nach Darstellung von Stadtpressesprecher Peter Fischer nun, dass die Gladiators an zwei Tagen in der Woche auf der Anlage trainieren und auch ihre Heimspiele dort austragen dürfen. Für die Gladiators soll auch eine Material-Garage errichtet werden – wenn mit dem ehemaligen Stammverein BSV die Besitzrechte am vorhandenen Material geklärt sind.