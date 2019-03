„Am Römerlager“ in Neuss : Einbrecher stehlen Smartphone und Tablets

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Grimlinghausen Unbekannte Täter sind am Mittwoch, zwischen 16 und 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Römerlager“ eingestiegen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Einbrecher durchsuchten Teile des Mobiliars und entkamen mit Tablets und einem Smartphone. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 021313000, wenn verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat gemacht wurden.

(NGZ)