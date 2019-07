Schneller, angenehmer, detailreicher : Neue MRT-Generation feiert am „Etienne“ NRW-Debüt

Neue MRT-Generation feiert am „Etienne“ NRW-Debüt

Chefarzt Gebhard Schmid präsentiert den Stolz der Radiologie am Etienne-Krankenhaus: die neueste MRT-Generation aus dem Hause Siemens. Foto: Woitschützke. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss St. Augustinus Gruppe investiert knapp zwei Millionen Euro in Hight-Tech-Untersuchungen. Bessere Bilder, weniger Geräusche.

Futuristisches Design, keine stakkatoartigen Geräusche. Mit Stolz blicken Chefarzt Gebhard Schmid und Siemens-Repräsentant Thomas Schöndorf auf den neuen Magnetresonanztomograf (MRT). Der „Magnetom Lumina 3 Tesla“ ist für das Johanna-Etienne-Krankenhaus ein Alleinstellungsmerkmal: Als erste Klinik in Nordrhein-Westfalen und zweite weltweit installierten die Neusser die neueste Technologie von Siemens Healthineers.

Um diese topmoderne Diagnostik in der Nordstadt zu realisieren, investierte die Neusser St. Augustinus Gruppe in ihr „Etienne“ nach eigenen Angaben 1,4 Millionen Euro und weitere 500.000 Euro kamen für Umbaumaßnahmen hinzu. Von der Investition profitieren nicht nur die stationären, sondern auch ambulante Patienten, die täglich durch die langjährige Kooperation mit der größten Neusser Gemeinschaftspraxis, der Radiologie am Neumarkt, und dem krankenhaus-eigenen Medizinischen Versorgungszentrum St. Augustinus zu Untersuchungen mit dem MRT vermittelt werden. Künstliche Intelligenz-Bauteile machen den Lumina 3 Tesla besonders leistungsfähig.