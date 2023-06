Alzheimer-Gesellschaft Neuss Helfer in einer alternden Gesellschaft

Seitdem habe sich enorm viel getan, stellte Marona fest, die dafür auch den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern dankte. Die Gründung der Gesellschaft ging auf eine Initiative von Paul Hermkes zurück, dessen Frau an Demenz erkrankt war. Ein Engagement, das Hermann Gröhe MdB in seiner Ansprache besonders würdigte: „Er sprach offen über diese damals noch recht unbekannte Erkrankung, fragte nach und drängte die Menschen, sich damit zu beschäftigen.“ Dementielle Erkrankungen seien kein Einzelschicksal und es sei wichtig, Foren zu schaffen, in denen darüber geredet werden kann, so Gröhe weiter. Er betonte, dass auch die Teilhabe an kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten für Betroffene von großer Bedeutung sei. „Bitte weitermachen!“, war sein Wunsch an die Alzheimer-Gesellschaft.