Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss: Eine Botschafterin für die Ausbildung

Neuss Die 20-jährige Ann-Kathrin Maaßen macht ihre Ausbildung bei Alunorf – und engagiert sich als Ausbildungsbotschafterin in Schulen.

Die Initiative „Ausbildungsbotschafter“ findet bei Schulen und Unternehmen in der Region großen Anklang. Schüler erhalten Einblicke in Ausbildungsberufe und in die Karriere- und Weiterbildungschancen nach einer dualen Ausbildung oder einem dualen Studium. Azubis und duale Studenten berichten in allgemeinbildenden Schulen über ihren Weg in den Ausbildungsberuf. Dorothee Schartz, die das Projekt für die Ausbildungs-GmbH der IHK betreut, beantwortet am Dienstag, 26. März, 13.30 bis 15 Uhr unter 02151 635367 Fragen zum Thema.