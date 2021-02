Novesia in Neuss : Altweiber hinter der Kasse

Nicole Könnecke Novesia Neuss Altweiber Rossmann Holzheim Karneval Foto: Wolfgang Walter

Neuss Sitzt da wirklich ein bunter Drache hinter der Kasse? Ja, dem war am Donnerstag tatsächlich so. Aber natürlich handelte es sich nicht um ein echtes Fabelwesen, sondern um ein Kostüm – in dem die Neusser Novesia Nicole I. Könnecke (Bild-Mitte) steckte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken