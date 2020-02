Rathaussturm an Altweiber : Novesia Conny I. regiert jetzt in Neuss

Novesia Conny I. regiert jetzt in Neuss

Rathaussturm an Altweiber

Neuss Der Rathaussturm hat den Straßenkarneval in Neuss eröffnet. Da ist Bürgermeister Reiner Breuer machtlos – bis Aschermittwoch.

Der Rathausschlüssel ist für die Möhnen an Altweiber der Schlüssel zum Glück. Novesia Conny I. stieß nicht auf allzu großen Widerstand bei Bürgermeister Reiner Breuer. Er wurde vom närrischen Volk gefangengenommen und auf die Bühne am Marktplatz gezerrt, begleitet unter anderem vom Tambourkorps der Novesia-Garde und von der Garde der Blauen Funken, der die Novesia angehört. Einige Hundert Karnevalsfans erlebten diese „Demütigung“ des Bürgermeisters gutgelaunt mit.

Und sie erlebten, dass die Novesia Einfluss auf das Wetter hat: Als sie zum Mikrofon griff, regnete es leicht. Wenig später kam die Sonne raus. Sehr zur Freude der Möhnen. Richtig stilecht unterwegs: Christa Schellscheidt (65) und ihre Freundinnen Ingrid Dahmen (65) und Magdalena Esser (66). Ihre Kostüme waren geprägt von Mänteln im Persianer-Look. „Unsere nostalgisch anmutenden Hüte haben wir aus dem Ein-Euro-Shop“, verriet Christa Schellscheidt, die früher in Büttgen gelebt hat und die jedes Jahr nach Neuss zum Altweiber-Karneval kommt. „Über 20 Jahre haben wir in Köln gefeiert, die letzten 20 Jahre aber in Neuss“, erklärte die jecke Ex-Neusserin. Im heimischen Iserlohn gibt es schließlich nichts Vergleichbares.