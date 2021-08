Alte Post in Neuss : Kinder bauen Wunschstadt für besseres Klima

Sechs Stunden täglich arbeiteten die Mädchen und Jungen mithilfe von Betreuern an ihren kleinen Bauwerken. Foto: Simon Janßen

Neuss Flugautos, Hotels für Obdachlose und viel unbebaute Fläche für die Natur. Das war den Kindern in ihrer Wunschstadt wichtig. Gemeinsam mit ihren Betreuern entwarfen sie eine Modellstadt aus Sand. Auch bei der Energieversorgung gab es kreative Ideen.

Von Simon Janßen

Dass der Klimawandel und seine Auswirkungen auf Natur und Menschheit nicht nur Erwachsene beschäftigt, ist derzeit vor der Alten Post eindrucksvoll zu erleben – und zwar im Zuge des Projektes „Wunschstadt“. Bei dem bereits seit mehr als zehn Jahren bestehenden Ferienangebot bauen Kinder in einer großen Sandkiste eine Modellstadt aus Ton und Naturmaterialien. In diesem Jahr ist es besonders erstaunlich, wie die Mädchen und Jungen aktuelle Entwicklungen – wie erneuerbare Energien, bewusste Ernährung und Grünflächen – aufgegriffen haben. „Klimawandel ist für die Kinder nichts Neues, sie werden damit groß, weil es überall Thema ist“, sagt Betreuerin Sibyll Rautenberg. Zudem hätten die Mädchen und Jungen zwischen acht und elf Jahren noch die Bilder der verheerenden Flutkatastrophe in Ahrweiler und Co. vor Augen gehabt.

Die Ausgangsposition lautete somit: Was könnten wir in unserer Wunschstadt anders machen, um dem Klimawandel entgegen zu wirken? Entscheidend in diesem Zusammenhang ist natürlich die Energie. Das weiß auch Henri, der nicht nur ein Sonnen-, sondern auch ein Wind- und ein Wasserkraftwerk im Miniaturformat baute. Weitere kreative Idee: Flugautos, die während der Fahrt Plastik einsammeln können und dabei Energie entwickeln, die das Fahrzeug antreibt. Zudem achteten die Teilnehmer darauf, dass viele Flächen unbebaut bleiben – für’s Klima eben.