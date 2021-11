Vorweihnachtsveranstaltung in Neuss : Noch Karten für die Nikolaus-Comedy-Show erhältlich

Neuss Die traditionelle Vorweihnachtsshow in der Alten Post ist zurück und feiert sein 30-jähriges Bestehen. Sven Post erinnert sich an einen der skurrilsten Auftritte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer 99-wöchigen pandemiebedingten Pause wird die Opossum Nikolausshow in diesem Jahr wieder in der Alten Post gezeigt. Die Premiere war bereits am vergangenen Freitag, doch auch an diesem Wochenende besteht noch die Gelegenheit, die Show zu besuchen. „Die Besucher erwartet die gewohnt lustig-lästerliche Vorweihnachtsshow. Abseitige Sketche und große musikalische Nummern garantiert“, sagt Sven Post, der zusammen mit Eddy Schulz, Svenja Zultner und Kiki Sismanidou auf der Bühne steht.

Die Opossum-Comedy-Show fand zwischenzeitlich im Theater am Schlachthof statt. Nun ist sie wieder zurück in der Alten Post. (Archivfoto) Foto: Leo Kammer

Zugleich feiert das Format einen besonderen Geburtstag: Denn vor 30 Jahren hat sich die Comedy-Formation im Kulturforum Alte Post gegründet: „Den 30-jährigen Geburtstag zu feiern, war schon sehr emotional, allerdings betrifft das ja nur mich, die anderen sind teilweise gerade erst 29 Jahre alt“, erzählt Gründungsmitglied Sven Post. In den drei Jahrzehnten sind bei ihm viele Erinnerungen zusammen gekommen: „Es gab viele tolle Auftrittsmomente. 1993 haben wir in Rostock gespielt, die Werbung lief nicht so gut“, erzählt Post etwa und fügt hinzu, „da kamen dann nur fünf Zuschauer, wir waren sechs Leute auf der Bühne. Als wir überlegten, ob wir überhaupt spielen wollen,

kam ein sechster Zuschauer, der sagte, dass er auch gerne gucken wollen würde, er hätte aber seine Brille vergessen. Da er in der Nähe wohnte, haben wir auf ihn gewartet. Die sechs Zuschauer haben Stimmung für 100 gemacht. War einer unser besten Auftritte.“