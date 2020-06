Alte Post in Neuss : Geniale und energetische Jazzimprovisation

Sängerin Tossia Corman und Gitarrist Philipp van Endert. Foto: Oliver Eltinger

Neuss Mit Jazz von Philipp van Endert und Tossia Corman hat das Kulturforum seinen Konzertreigen nach der Corona-Pause wieder begonnen. Es war ein wunderbarer Auftakt, schreibt unser Autor.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Hans Ennen-Köffers, der Leiter des Neusser Kulturforums „Alte Post“, ist überzeugt: „Nach der Sommerpause wird vieles wieder normal sein!“ Um dieser Überzeugung Ausdruck zu verleihen, hat er jetzt auch den letzten geschlossenen Raum im Hause wieder geöffnet: den Veranstaltungsraum für ein Abendkonzert, nachdem das Hygienekonzept genehmigt wurde.

Eingeladen hat der Leiter sein Lieblingsduo Tossia Corman (Vocal) und den Gitarristen Philipp van Endert. Fast auf den Tag genau waren beide vor zwei Jahren auf der Bühne des Kulturforums „Alte Post“ als Duo in der von Philipp van Endert verantworteten Jazzreihe „Blue in Green“ gefeiert worden. Jetzt ging es um ein „Wir sind wieder da!“-Konzert.

Bereits an der Kasse zeigte Jessica Günther konzentriert, worauf es in der Corona-Krise ankommt. Sergej Britner brachte jeden der 40 Gäste – mehr durften nicht sein – einzeln auf seinen Platz. Christian und Manuel sorgten zuverlässig so, als wäre nie etwas gewesen, für Licht und Ton und lüfteten in der Pause den Saal ordentlich durch.

Den beiden Düsseldorfer Musikern Tossia Corman (35) und Philipp van Endert (50) war die Freude anzusehen, endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. „Ich habe mehr als drei Monate nicht live gespielt“, sagte der Jazzgitarrist, und seine Partnerin fügt hinzu: „In den letzten Monaten bin ich überwiegend in Jogginghose herumgelaufen.“ Ihre Lieblingslieder wollten sie präsentieren und begannen fast programmatisch mit Michael Jackson‘s Lied „Human Nature“. Die gespenstische Ballade hat den Refrain: „Warum, warum tut die Natur uns das an?“ Im Jazzstandard „My Romance“ sang Tossia Corman mit ihrer prächtigen Stimme genau so einfühlsam wie Ella Fitzgerald im Jahr 1936.

Philipp van Endert spielte manche Improvisation genial und energetisch aus, wie im Nat King Cole-Jazz „Nature Boy“, meist formte er aber die Songs in kammermusikalischer Zurückhaltung zum lyrischen Dialog. Sein gewaltiges Pedalboard mit Looper, Tubescreamer und Blubber setzte er entsprechend selten ein. Wirkungsvoll war beim „Tutu“ des amerikanischen Jazztrompeters Miles Davis der Einsatz der „Tretmine“ Octaver, der dem Funk ein bassiges Fundament verlieh. Jimi Hendrix hat erstmals einen Octaver 1967 eingesetzt. Eines seiner melodisch stärksten Stücke, die Blues-Ballade „Little Wing“, war auch einer der Höhepunkte beim Abend in der Alten Post. Elvis Presleys Jazz-Waltz „Can‘t Help Falling in Love“ erreichte durch Improvisations-Drive neue Qualität.

Sehr variabel war hier auch die Interpretation von Tossia Corman. Ein sehr schönes „Fade out“ zeigte auch: Die beiden Künstler gehen kongenial miteinander um.