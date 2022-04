Einkaufen in Neuss : Als Neuss das Paradies für Fachgeschäfte war

Neuss Rund um Büchel, Ober- und Niederstraße konnten die Kunden alles erstehen, was ihr Herz begehrte. In den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es unter anderem vier Großkaufhäuser mit Vollsortiment.

Mit der Eröffnung des „Merkur“-Kaufhauses am 5. April 1962 begann eine Blütezeit der Neusser Innenstadt als Einkaufsmetropole, die für ältere Neusser (wie den Autor) selbstverständlich war, Spätgeborenen (oder später Zugezogene) jedoch unvorstellbar erscheint. Neben „Merkur“, später „Horten“, gab es in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts drei weitere Großkaufhäuser mit Vollsortiment: das Kaufhaus Köhler am Büchel, Kaiser&Ganz (später Quelle) an der Ecke Niederstraße/Glockhammer und ab 1976 den Kaufhof an der Niederstraße, der als einziger noch existiert, den es um ein Haar aber auch nicht mehr gegeben hätte. Es gab Josten, in dem von der Schraube bis zum Kaffeeservice alles zu haben war, was man zum Leben im eigenen Haushalt brauchte – noch feineres Porzellan hatte Wilhelm Heidbüchel gleich gegenüber auf Lager.

Bei Trösser und bei Rud. van Endert gleich neben dem Rathaus gab es Möbel. Es gab das Musikhaus Kistler, in dem man sogar Klaviere erstehen konnte. Und wer sich einkleiden wollte, konnte das außer im heute noch existierenden Modehaus Heinemann bei Hettlage am Markt und später, als Quelle aufgab, bei Sinn tun – von den vielen kleineren Modeläden ganz zu schweigen. Es gab, zu Kinderzeiten ganz wichtig, Spielwaren Kochs in der Münze, es gab, zu Jugendzeiten mindestens genauso wichtig, einen gut sortierten Plattenladen an der Sebastianusstraße. Es gab vier Buchläden. Und am Markt gab es Elbern&Ostermann, eine große Samenhandlung, in der man alles für die damals so wichtige und heute auf einmal wieder wichtig werdende Selbstversorgung im Garten erstehen konnte. Das alles (und noch viel mehr) auf gerade mal 1,5 Quadratkilometern rund um Büchel, Ober- und Niederstraße, in einer Stadt, die um ein gutes Drittel kleiner war als heute. Dafür mussten wir Kinder der fünfziger und sechziger Jahre auf Handy-, Donut- und Dönerläden verzichten – was im Nachhinein betrachtet allerdings kein ganz so großer Verlust war.