Kirche in Neuss : Glaubenskursus für Nichtgläubige

Kirche in Neuss

Der „Alphakurs“ will Menschen einen Raum zum Austausch über Gott, den Glauben und das Leben geben. Foto: Ev. Kirche

Neuss Der „Alphakurs“ des Gemeindeverbandes Neuss-Mitte ist für alle, denen die Kirche fremd ist. Im Januar startet er zum dritten Mal.

Die Kirche hat bei vielen Menschen, die nicht Mitglied einer Gemeinde sind, einen schlechten Ruf. Gleichzeitig wächst in der Gesellschaft das Bedürfnis nach geistlichen Impulsen. Um auch diese Nicht-Kirchengänger anzusprechen, hat der katholische Kirchengemeindeverband Neuss-Mitte den sogenannten Alphakurs ins Leben gerufen: Ein Angebot für alle Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren, aber besonders für diejenigen, die keinen Bezug zur Kirche haben. Der Kursus solle jeden ansprechen. „Darum legen wir unsere Flyer nicht nur in Gemeinden, sondern auch in Kultureinrichtungen und Kneipen aus“, sagt Diakon Georg Langer, der das Format nach Neuss gebracht hat.