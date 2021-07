Skihalle in Neuss : Alpenpark öffnet wieder Piste ab dem 16. Juli

Neuss-Grefrath Die Outdoor-Erlebniswelten im Alpenpark Neuss sind bereits wieder geöffnet, nun folgt auch die Skihalle selbst. Dort steht der Neustart der Skisaison bevor. Bald sind wieder Abfahrten auf der 300 Meter langen Piste möglich.

Sommer, Sonne, Skianzug! Was sonst nur in besonders gut gelegenen Skigebiete in den Bergen lockt, ist bald auch wieder auf dem „Neusser Gletscher“ möglich: Bei 100 Prozent Schneesicherheit geht es dort wieder ab auf die Piste. Der Alpenpark Neuss schaltet ab 16. Juli in den „Ski-Modus“ – natürlich unter Beachtung der Coronaschutz- und Hygieneregeln. Nachdem zunächst die Outdoor-Erlebniswelten, der Biergarten, die Baum-Chalets und das Hotel Fire & Ice wieder geöffnet hatten, folgt nun auch die Skihalle. August Pollen, zusammen mit Johannes Janz geschäftsführender Gesellschafter des Alpenparks, spürt die Vorfreude bereits. „Für uns ist das ein guter und wichtiger Schritt“, sagt er.

Viele Gäste sehnen sich schließlich bereits danach, endlich mal wieder eine Abfahrt machen zu können – und danach auf einen Abstecher in die Alpen-Gastronomie. Erste Ski-Mannschaften, die es von weiter weg nach Neuss auf die Piste zieht, haben laut August Pollen für die Zeit ab Ende Juli bereits ihre Anreise angekündigt. Und dass die Lockdown-Phase nun auch im Skihallen-Bereich zu Ende geht, ist für die Beschäftigten im Alpenpark ebenfalls ein wichtiger Schritt – seit 1. Juli ist keiner von ihnen mehr in Kurzarbeit. Auch die Nachfrage in Hotel und Baum-Chalets zieht an. Dass Urlaub in Deutschland gefragt ist, merkt man bereits vor allem bei den Luxus-Baumhäusern in dem kleinen Wäldchen auf dem Alpenpark-Areal. „Die Baum-Chalets sind gerade am Wochenende schon oft fast ausgebucht“, sagt Pollen. Beliebt sind auch Übernachtungen im Hotel Fire & Ice.