Gründer der Skihalle Neuss ziehen sich zurück Alpenpark bekommt neuen Eigentümer

Begonnen hat die Geschichte von Pollen und Janz im elterlichen Wohnzimmer, wo die beiden Freunde während des Studiums begannen, Skireisen für Freunde und Bekannte zu organisieren. Ein erster Meilenstein war dann der „Synchro Ski World Cup“ in Mönchengladbach, den die beiden insgesamt fünfmal organisierten. „Wir waren immer besonders motiviert“, so Pollen, „wenn alle uns erst einmal für verrückt erklärt haben. Immer mussten wir uns anhören, das geht nicht, das gibt es noch nicht, sowas hat noch niemand versucht. Das hat uns unglaublich angespornt“. Und so entstand rund um das erste City-Ski-Event Deutschlands die Idee einer überdachten Piste im Rheinland. Aber es sollte nicht nur eine Piste werden, sondern ein richtiges kleines Skigebiet mit allem, was dazugehört. So machten sich Pollen und Janz ans Werk – und drei Jahre später, am 4. Januar 2001, öffnete die erste Skihalle Deutschlands die Türen für den Publikumsbetrieb. Weitere Meilensteine in der Vita der Berg- und Skiverrückten waren der FIS Ski Langlauf Worldcup am Düsseldorfer Rheinufer, den Pollen und Janz insgesamt zehnmal in der Landeshauptstadt ausgerichtet haben. Nicht zu vergessen auch die beiden „FIS Snowboard Big-Airs“ im Mönchengladbacher Hockeystadion.