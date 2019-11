Ausstellung in Neuss : Die Künstlerin will im Atelierhaus „Nur spielen“

Neuss Almut Rabenau stellt bis 17. November ihre Arbeiten an der Hansastraße, wo sie auch ihr Atelier hat, aus.

Bunte Kugeln auf dem Boden, ein Mobilé aus schwingenden Kreisen hängt in greifbarer Nähe von der Decke herunter, ein Flechtteppich aus überdimensionierten, metallisch wirkenden Fäden bedeckt den Holzboden – kein Wunder, trägt diese Ausstellung im Atelierhaus Hansa 9 doch den Titel „Nur spielen“. Denn das will die Künstlerin, natürlich mit einem Konzept im Kopf. Almut Rabenau mag die runde Form, Kreise eben, und so finden sie sich in all ihren Arbeiten, die sie für die Schau ausgesucht hat.