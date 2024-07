Ferienspaß in Neuss Minigolf der anderen Art – was das Almgolf zu bieten hat

Almhütten, Sonnenschein, Bachläufe und eine große Rasenfläche: Für einen kurzen Moment vergisst man, dass man gerade in Neuss ist. Auf dem Rasen sind an einigen Stellen bunte Golfbälle und gelbe Fahnen mit verschiedenen Nummern zu sehen. Beim Almgolf an der Skihalle schlagen Besucher nämlich über Wasserräder hinweg, um Findlinge herum, in Fenster von Holzhütten hinein, an Brunnen, Milchkannen sowie Gipfelkreuzen vorbei – oder auch durch eine Kuh. An manchen Stellen erfolgt der Abschlag sogar von einer Insel aus.