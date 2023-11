Betrieb Kuhn aus Neuss Umgeben von Grabsteinen – die Arbeit eines Steinmetzes

Es sind diese Erinnerungen an eine fröhliche und aktive Lebenszeit, die der Steinmetz in seiner Arbeit festhalten möchte, nicht die letzten Wochen vor dem Tod. Deshalb empfiehlt er den Kunden, ein paar Monate nach dem Todesfall verstreichen zu lassen, bevor sie sich für einen Stein entscheiden. „Mit zeitlichem Abstand begreifen die Kunden oft, dass das Denkmal zwar für den Verstorbenen ist, aber den Hinterbliebenen Trost spenden soll. Ein gut gemachter Grabstein sollte zur Trauerarbeit beitragen“, so Kuhn. Deshalb seien Einfühlvermögen und Flexibilität gefragt, um in der Beratung auf die Menschen eingehen zu können. Gleichzeitig informiert er im Gespräch über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gesteinsarten und zeigt bereits erste Optionen für die Bepflanzung des Grabes auf – er ist also Berater, Handwerker, Geologe und Gärtner zugleich.