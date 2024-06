Neusser Sozialarbeiterin berichtet über Alkoholsucht „Ich konnte mir ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen“

Neuss · Jahrelang war Alkohol ein ständiger Begleiter in Heike Espeters Leben. Heute ist die 58-Jährige trocken, arbeitet als Sozialarbeiterin in Neuss und hat ein Buch über ihren Weg geschrieben. Wie sie vor allem Frauen ermutigen will.

27.06.2024 , 04:50 Uhr

Heike Espeter hat es geschafft: Sie lebt alkoholfrei und will mit ihrem Buch anderen Menschen Mut machen. Foto: St. Augustinus Gruppe