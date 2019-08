„Alice im Wunderland“ in Neuss : „Alte Hasen“ als Kaninchen und Haselmaus

Neuss Elsa Amanuel ist das rastlose Kaninchen in der Neusser Inszenierung von „Alice im Wunderland“, das die Alte Post und die Musikschule ab 7. September im Globe als gemeinsame Produktion bei den Neusser Musicalwochen zeigen

Nach der Inszenierung 2018, dem „High School Musical“, macht die junge Frau zum zweiten Mal bei den Neusser Musicalwochen mit – und ist mit ihrer Rolle glücklich. „Ich muss mitten in die Szene hineinplatzen, das ist witzig und passt zu mir“, sagt die 18-jährige Grevenbroicherin, die gerade das Abitur am Erasmus-Gymnasium absolviert hat.

Auch bei Schulinszenierungen und im Theater am Schlachthof (TaS) stand sie schon auf der Bühne. Ihr Plan ist es, Literatur- und Theaterwissenschaften zu studieren. Aber toll wäre, so sagt sie, auch eine Aufnahme an der Schauspielschule in Bochum, Hamburg oder Leipzig...