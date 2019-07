Neue Aufgabe für Alexander Dierselhuis : Neusser wird Polizeipräsident in Oberhausen

Der aus Neuss stammende Staatsanwalt Alexander Dierselhuis (36) wurde gestern auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul zum neuen Polizeipräsidenten in Oberhausen berufen. Dierselhuis tritt seinen Dienst voraussichtlich im August an. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Landeskabinett beruft Alexander Dierselhuis. Der 36 Jahre alte Staatsanwalt organisiert derzeit die Arbeit der „Bosbach-Kommission“.

Ludger Baten

Als Polizeidirektor Günther Steckhan 1981 von Neuss nach Hagen wechselte, war Alexander Dierselhuis noch nicht geboren. Mit Steckhans Fortgang wurden die beiden Polizeibehörden im Kreis verschmolzen, die seither der Chef der Kreisverwaltung leitet – heute ist es der Landrat, zuvor war es der Oberkreisdirektor. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, obwohl seit Dienstag ein Polizeipräsident in der Stadt wohnt: Auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul (CDU) berief das Landeskabinett von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gestern den inzwischen 36 Jahre alten Staatsanwalt Alexander Dierselhuis aus Neuss zum neuen Polizeipräsidenten in Oberhausen.

Dierselhuis tritt seinen Dienst voraussichtlich im August an. In NRW gibt es 47 Kreispolizeibehörden, darunter 18 Polizeipräsidien. „Mit Alexander Dierselhuis bekommt die Revierstadt einen Polizeipräsidenten, der zwar noch relativ jung an Jahren ist, aber dafür umso mehr Erfahrung bei der Bekämpfung schwerer Kriminalität besitzt. Ich bin sicher, diese Mischung aus frischem Wind und Fachkompetenz wird den Menschen und den Polizisten in Oberhausen zu Gute kommen“, sagte Minister Reul. Zu den ersten Gratulanten gehörte der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU): „Alexander Dierselhuis ist eine optimale Besetzung für diese wichtige Aufgabe. Er ist ein kompetenter Experte in Sicherheitsfragen und hat bereits in jungen Jahren viel Erfahrung gesammelt. Klasse, dass ein Neusser wieder eine so wichtige Aufgabe übernimmt.“ Dierselhuis und Geerlings sind Zugkameraden bei der Schützenlust.

Info Skifahrer, Schütze und Hauptmann der Reserve Zuhause Alexander Dierselhuis wurde in Neuss geboren, wuchs in Reuschenberg auf, wohnt jetzt in der Innenstadt. Beruf Jura-Studium in Trier, Referendariat in Kleve und Duisburg, 2011 Staatsanwalt in Düsseldorf; abgeordnet zur Staatskanzlei. Freizeit Guter Skifahrer, er reist und liest gern, Schützenlustzug „Nüsser Nachtschwärmer“. Und sonst? Hauptmann der Reserve bei der Luftwaffe.

Der Volljurist Alexander Dierselhuis, der nach seinem Jura-Studium in Trier während seines Referendariats an den Landgerichten Kleve und Duisburg tätig war, wurde 2011 Staatsanwalt in Düsseldorf und ist seit mehr als einem Jahr in die nordrhein-westfälische Staatskanzlei abgeordnet, wo er als Geschäftsführer die so genannte Bosbach-Kommission organisiert, die Ministerpräsident Armin Laschet nach dem Regierungswechsel eingesetzt hatte.

Alexander Dierselhuis, der in der Neusser Innenstadt wohnt und lebt, übernimmt ein eher kleines Polizeipräsidium, dessen Existenz oftmals in Frage gestellt wurde. Über einen Zusammenschluss mit den größeren Präsidien in Essen oder Duisburg wurde spekuliert. Dierselhuis’ Vorgänger Ingolf Möhring war gekommen als er nur noch dreieinhalb Jahre bis zu seiner Pensionierung hatte.

Unter diesen Vorzeichen ist die Berufung des jungen, aufstrebenden Dierselhuis ein Signal, dass Innenminister Reul aussendet. Das Präsidium in Oberhausen ist mit Zuständigkeiten für die Bekämpfung von Straftaten der Organisierten Kriminalität (OK) ausgestattet. Im Bereich der OK-Bekämpfung war Dierselhuis bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eingesetzt, wo er bereits die Polizeiarbeit kennenlernte. Ab Anfang 2015 kümmerte sich Staatsanwalt Dierselhuis um professionellen Wohnungseinbruchsdiebstahl, um Menschenhandel, Zuhälterei und Rockerkriminalität. Vor diesem Hintergrund freut er sich auf seine neue Aufgabe: „Beruflich ist mir wichtig, einen Beitrag zur Sicherheit der Menschen in unserem Land zu leisten. Das kann ich mit meiner Erfahrung auch in meiner neuen Position sehr gut tun.“