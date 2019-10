Polizeipräsident in Oberhausen : Junger Neusser wird ins Amt eingeführt

Neuss Alexander Dierselhuis steht an der Spitze der 500-köpfigen Polizeibehörde in Oberhausen.

Jetzt wurde er durch NRW-Innenminister Herbert Reul in seine neue Aufgabe eingeführt. Als Gast war in Oberhausen der Neusser Abgeordnete Jörg Geerlings dabei, der im Landtag als innen- und rechtspolitischer Experte seiner Fraktion gilt. Geerlings lobt die „hervorragende Besetzung“ und stattet Dierselhuis mit einem Vertrauensvorschuss aus: „Mit Alexander Dierselhuis übernimmt eine bereits in jungen Jahren erfahrene und kompetente Persönlichkeit eine wichtige Aufgabe für die Sicherheit unseres Landes. Er wird diese Aufgabe mit vielen eigenen Impulsen tatkräftig ausüben.“

Dierselhuis, seit mehr als einem Jahr in die Staatskanzlei abgeordnet, wo er zuletzt als Geschäftsführer die Bosbach-Kommission organisierte, die Ministerpräsident Armin Laschet nach dem Regierungswechsel eingesetzt hatte. An der Amtseinführung nahmen auch Dierselhuis’ Lebengefährtin Judith Csulits sowie die Eltern Edeltraud und Norbert Dierselhuis teil; Vater Norbert leitete viele Jahre das Jugendamt des Rhein-Kreises. Alexander Dierselhuis ist in Neuss aufgewachsen, machte das Abitur am Quirinus-Gymnasium. Der Volljurist, der nach seinem Jura-Studium in Trier während des Referendariats an den Landgerichten Kleve und Duisburg tätig war, wurde 2011 Staatsanwalt in Düsseldorf, ab 2015 mit dem Schwerpunkt organisierte Kriminalität. Er hat insbesondere Fälle aus den Bereichen professionelle Wohnungseinbrüche, Menschenhandel und Zuhälterei, Schleusung sowie Rockerkriminalität bearbeitet.