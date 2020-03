Alan Akin aus Neuss : Vom Dönermann zum Fantasy-Autor

Neuss Normalerweise leitet Alan Akin den „Food Point“ in der Neusser Innenstadt. Doch nun ist er mit seinem Erstlingswerk „Aziz Askar“ unter die Autoren gegangen – darin geht es ganz schön mystisch zu. Motiviert wurde der 32-Jährige durch eine besondere Begegnung.

Nicht ohne Stolz hält er jetzt den frisch gedruckten ersten Teil seiner eigenen Fantasy-Reihe in den Händen. Der Name: „Aziz Askar: Kerala – Spiel der Könige“. Dabei hat sein eigentlicher Beruf rein gar nichts mit dem eines Schriftstellers gemein – denn Alan Akin ist Besitzer des „Food Point“ an der Hymgasse und verkauft dort normalerweise Döner und andere Schnell-Gerichte. Doch schon lange schlummerte diese Geschichte ihn ihm. Vom mutigen Aziz, der ein bescheidenes Leben führt, ehe ihn die dunklen Erinnerungen aus seiner Vergangenheit einholen. Was als kurzer Mittagsschlag geplant war, entwickelt sich zu einer abenteuerlichen Zeitreise. Plötzlich wacht er in Kerala (Indien) auf. Eine Stadt, in der – der Legende nach – die Göttin Vishnu von einem prachtvollen goldenen Tempel aus das Land regiert und beschützt. Doch eine große Bedrohung naht in Form eines „schwarz-weißen Mannes“ und seiner mächtigen Armee, die es zu besiegen gilt. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten – in jedem Fall geht es sehr mystisch zu.