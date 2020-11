Interview mit Bayram Öz aus Neuss : Als Mehrheitsbeschaffer in einer Schlüsselposition

Interview Neuss Die Kommunalwahl hat im Rat zu neuen Kräfteverhältnissen geführt. SPD (19 Mandate), Grüne (acht Mandate) und die zweiköpfige Fraktion UWG/Aktiv für Neuss bilden nun die Mehrheit. Der politische Newcomer „Aktiv für Neuss“ will daraus etwas machen.

Bayram Öz Für unseren Einzug in den Stadtrat haben wir monatelang sehr intensiv gearbeitet, da wir – anders als die Parteien – uns in kürzester Zeit sowohl politisch institutionalisieren als auch den Wählern vorstellen mussten. Doch politische Erfahrung hatten wir schon, da wir zuvor als sachkundige Bürger mit „GO Neuss“ im Rat waren. Zudem ist unser Ehrenvorsitzender Ahmet Tuzkaya bereits seit über 25 Jahren aktiv in der Politik. Diese Erfahrung ist für uns unverzichtbar. Man darf aber nicht vergessen, dass wir bereits vor sechs Jahren (damals noch als BIG-Partei, d.Red.) an der Ratsmehrheit (mit CDU und Grünen, d.Red.) beteiligt waren. Dies wurde aber nicht ausreichend gewürdigt.