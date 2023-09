Nachhaltigkeit im Rhein-Kreis Aktionswoche „Regional essen! Mach mit!“ des Ernährungsrates

Die Aktion ist offen, theoretisch kann jeder zu einem beliebigen Zeitpunkt starten. Einziges Ziel: Eine Woche oder auch nur einen Tag lang ausschließlich mit Lebensmitteln aus der Gemeinde und den umliegenden Kommunen zu kochen. Offiziell startet die Aktionswoche am 3. September und endet am 10. September. In diesem Zeitraum, am 7. September, findet als Teil der Aktion auch ein kostenloser Online-Vortrag statt, der die stark angestiegenen Lebensmittelpreise im Lichte der Ernährungswende behandelt.