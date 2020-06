Initiative „Neuss vereint“ : Wirte fürchten „Sterben auf Raten“

Neuss Der Verein „Neuss vereint“ will die Gastronomie-Szene retten. Dazu wurde eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die 650.000 Euro einwerben wollte. Doch diese Spendensumme wird bei weitem verfehlt.

Die Schließung von Gaststätten und Restaurants als Folge der Corona-Pandemie hat die Neusser Wirte hart getroffen. Auch nach der Öffnung ist die Lage weiter prekär. Aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, krempeln einige Wirte die Ärmel hoch und haben kurzerhand einen Verein und ein Crowdfunding- Projekt ins Leben gerufen. Ziel: Die Rettung der Neusser Gastronomie. Am Samstag präsentierten sie ihr Projekt auf dem Markt den Neussern und trafen auf reges Interesse.

Inzwischen sind 41 Gastronomen in der Mitgliederliste des Vereins „Neuss vereint“ gelistet. In der kleinen Runde der Gründungsmitglieder war die Idee geboren worden, eine Rettungsaktion für die Wirte auf die Beine zu stellen.

Die Idee ist ganz einfach: Neusser können das Projekt bis zum 14. Juni finanziell unterstützen. Das so gesammelte Geld wird dann gleichmäßig unter den beteiligten Gastronomen verteilt. Eine finanzielle Unterstützung ist über die Crowdfunding-Seite oder per Direktzahlung auf das Vereinskonto möglich (www.neussvereint.de).

Schutzschirm in Neuss : 100 Firmen in Neuss beantragen bislang Zuschuss der Stadt

Wirtschaft in Düsseldorf : Gastronomen rutschen wegen Corona in die Insolvenz

„Jeder Euro landet so bei den Neusser Wirten, denn so kann die bunte Gastro-Landschaft hoffentlich erhalten bleiben“, meint Schriftführer Jürgen Heuser. Allein der Verlust des Schützenfestes ist für viele Gastronomen hart, so Heuser, da ein wesentlicher Teil des Jahresumsatzes in diesen Tagen erwirtschaftet wird. „Wenn man so will sind wir auch systemrelevant, für das soziale Gefüge“, erklärt der Reuschenberger Wirt Hossein Assadpour.