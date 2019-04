Auf dem Münsterplatz : „Neuss elektrisch“ geht in die dritte Runde

Auf dem Münsterplatz wurde das Programm vorgestellt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am 5. Mai dreht sich auf dem Münsterplatz alles um das Thema E-Mobilität in Neuss. Erstmals werden E-Bike-Urlaubsreisen angeboten.

Von Yasmin Köferstein

Zum dritten Mal findet am Sonntag, 5. Mai, um 11.30 Uhr der Aktionstag „Neuss elektrisch“ auf dem Münsterplatz statt. Es geht um das „E“. E-Autos, E-Bikes; kurz: die E-Mobilität in Neuss. Wie in den vorherigen Jahren informieren Autohäuser, E-Bike-Händler, Elektrobetriebe und erstmals auch ein Anbieter für E-Bike-Urlaubsreisen über alles Neue in der Branche. Mit dabei: das BMW-Autohaus Timmermanns, das Audi-Zentrum Neuss, das Autohaus Dresen, die Mercedes-Benz-Niederlassung Düsseldorf/Neuss, das Autohaus Herbrand-Jansen, das Autohaus Gottfried Schultz, die NRW-Garage aus Düsseldorf sowie der Radfachmarkt Birkenstock, die Elektrobetriebe M&Z und Veiser Gebäudetechnik.

Präsentiert wird das ganze von den Stadtwerken Neuss, die auch selber mit einem Aktionsstand vertreten sind. Großes Thema bei den Stadtwerken ist der hohe Stellenwert von E-Mobilität im öffentlichen Nahverkehr, betonen die Geschäftsführer Stephan Lommetz und Ekkehard Boden. „Wir sind Vorreiter auf diesem Gebiet in Neuss“, sagen sie. So sollen bis Jahresende 100 Ladepunkte im Stadtgebiet installiert werden. Schirmherr ist, wie bereits letztes und vorletztes Jahr, Bürgermeister Reiner Breuer. Für ihn sei die E-Mobilität eine innovative Antriebsform, die immer gefragter wird. Sich abgasfrei zu bewegen, sei von großem Interesse, so Breuer. Die beiden Organisatoren, Marc Pesch und Dustin Thissen, erwarten auch dieses Jahr wieder zehntausende Besucher: „Die Menschen entwickeln immer mehr Interesse für E-Autos“, so Pesch, „dazu kommt, dass jetzt immer mehr wichtige Autohersteller echte E-Autos im Programm haben.“ Daher stellen die Autohäuser auch dieses Jahr ihre Neuheiten wie den Audi e-tron oder den Mercedes-Benz E300de vor.