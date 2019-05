Spurensuche in Neuss : Ein Schub für die Familienforschung

Neuss Das Stadtarchiv hat 250.000 Urkunden des Standesamtsregisters ab dem Jahr 1798 elektronisch erfasst. Zur Suche reicht ein Name.

Mit den Möglichkeiten, an Daten auch über die eigene Herkunft zu kommen, ist das Interesse an der Familienforschung deutlich gestiegen. Stimmt diese Beobachtung von Stadtarchivar Jens Metzdorf, dann ist mit einem neuen Ansturm auf die Bestände seines Hauses zu rechnen. Denn in jahrelanger Fleißarbeit haben vier ehrenamtliche Mitarbeiter eine Viertelmillion Einträge aus den Standesamtsregistern der Stadt und ihrer eingemeindeten Orte ringsum ausgewertet und elektronisch erfasst. Musste man früher bei einer Recherche Angaben zu Geburts-, Heirats- oder Sterbedaten der gesuchten Person zur Hand haben, so reicht jetzt ein Name.