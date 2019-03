In der Neusser Innenstadt: Aggressiver Mann verletzt Polizistin

In der Neusser Innenstadt

Neuss Mit einem äußerst aggressiven Mann hatten es Polizeibeamte am vergangenen Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Neusser Innenstadt zu tun.

Zeugen hatten der Polizei ein verdächtiges Trio (zwei Männer und eine Frau) gemeldet, das sich vor einem Supermarkt am „Büchel“ aufhielt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Mit der Maßnahme, die Personalien der drei zu überprüfen, konnte sich einer der beiden Männer offensichtlich überhaupt nicht anfreunden und versuchte wegzulaufen. Passanten, durch lautes Rufen eines Polizisten auf den Vorfall aufmerksam geworden, stellten sich dem Mann jedoch spontan gegenüber und hielten ihn fest. Es kam zu einer Rangelei, in dessen Verlauf der polizeibekannte 21-Jährige die Polizisten körperlich attackierte.