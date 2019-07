Kampagnen-Macher in Neuss : Tagesschau-Schrift wirbt für den Hansetag

Foto: Agentur Lockstoff 5 Bilder Werbung für den Hansetag in Neuss.

Neuss Die Schrift der Tagesschau ist auch die für den Hansetag in Neuss. Die Agentur „Lockstoff-Design“ entwickelt die Kampagne für das Fest im Mai 2022.

Alles, was die Veranstalter über dieses Großereignis im Mai 2022 verbreitet sehen wollen, wird in „The Sans“ geschrieben werden. Einer Type, wie Nicole Slink erklärt, die „wunderbar modern“ ist und mit der man auch spielen kann. Wie geschaffen für die Hansetag-Kampagne, die in ihrer Agentur „Lockstoff-Design“ entwickelt wurde und auf die das Team mächtig stolz ist. „Schön, dass Neuss sich auf das mutige und etwas poppige Design eingelassen hat“, sagt Digital-Director Katja Kleefeld. „Unser Ziel ist es, Kunden zu ermutigen, immer noch etwas weiter zu gehen, noch etwas auffälliger zu sein.“

Vier sommerlich wirkende Farben, die Welle als Element mit Wiedererkennungseffekt und das „NE“-Logo: So könnten Plakate zum Hansetag aussehen. Dass die Kombination funktionieren kann, hat die Agentur mit vielen Beispielen aufgezeigt. Foto: Agentur Lockstoff

Seit 13 Jahren ist die in Grevenbroich gegründete Agentur am Markt, die Anfang des Jahres in die kreative Umgebung der alten Seilerei Osterath umgezogen ist. 86 Design-Preise und Auszeichnungen hat „Lockstoff“ in dieser Zeit eingesammelt, rund 100 Kunden in der Kartei, darunter die Bundesgartenschau Heilbronn 2019, Coca Cola und den WDR, aber auch die GWG Neuss. Die Wohnungs-Genossenschaft empfahl die Agentur an Neuss-Marketing, als das städtische Tochterunternehmen einen Partner für das Großereignis Hansetag suchte.

Briefmarken im Design des Hansetages wären eine Option, um schon jetzt auf das Ereignis hinzuweisen. Ob Neuss Marketing auf diese Möglichkeit zugreift, ist nicht entschieden. Foto: Agentur Lockstoff

„Lockstoff“ sei keine Werbeagentur, sagt Geschäftsführerin Slink, sondern eine Agentur für strategische Markenkommunikation, bei der der Faktor Design im Vordergrund steht. Was nicht heißt, dass Text keine Rolle spielt. Im Gegenteil. „Slogan und Motto sind die Ankerpunkte der Gestaltung“, sagt Slink.

Mit solchen Icons auf der Internetseite will „Lockstoff“ Lust auf ein fröhliches Fest machen. Foto: Agentur Lockstoff

Mit dem ersten Slogan, den die „Lockstoffer“ als Wettbewerbssieger einer Jury bei Neuss Marketing präsentierten, traf die Textabteilung aber noch nicht den Nerv der Auftraggeber. Er verschwand genauso im Papierkorb wie der Kampagnenentwurf, für den Design-Director Stephanie Marniok ein Motiv in Form einer Kogge als Blickfang konzipiert hatte. So verfiel das Team noch einmal hinter verschlossenen Bürotüren in tiefes Nachdenken. Als die wieder aufgingen, stand fest: „Im Fluss der Zeit“ soll die Formel sein, mit der für den Hansetag geworben werden soll. „In the flow of time“, den Slogan für den Auftritt auf internationalem Parkett, findet Slink sogar noch hübscher.

Das Wellenmotiv funktioniert auch mit Logos für Veranstaltungsorte. Foto: Stadt Neuss

Gute Slogans, sagt Slink, „müssen leicht zu merken sein und eine Botschaft vermitteln“. Und sie lassen „Bilder im Kopf entstehen“, ergänzt Kleefeld. Bei ihr und ihren Kolleginnen waren das Wellen. Die einfache Form griff die Agentur auf und machte sie zu dem immer wiederkehrenden Bildelement der Kampagne.