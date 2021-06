Vor 100 Jahren erste HNO-Praxis in Neuss : Grevers – Neusser Familie schreibt HNO-Geschichte

Morgen wäre er 100 Jahre alt geworden: Heinz Grevers, HNO-Arzt in Neuss, der auch Belegbetten im „Lukas“ betreute. Er verstarb 2017. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Neusser HNO-Medizin ist eine Marke, die vor 100 Jahren in der Grevers-Praxis ihren Anfang nahm. Doch an diesem Wochenende gibt es sogar ein Doppeljubiläum zu feiern.

Der Name Grevers besitzt in Neuss einen guten Klang und er ist mit dem medizinischen Angebot in der Stadt eng verbunden – seit 100 Jahren steht er für hohe Kompetenz in der Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde (HNO). An diesem Wochenende feiert die bekannte Arztfamilie gar ein Doppeljubiläum. Alles fing 1921 an. Damals legte Gerhard Grevers den Grundstein als er im Haus Erftstraße 54 die erste HNO-Praxis in der Stadt eröffnete. Es war für den Gründer ein besonderes Jahr, denn am 27. Juni wurde auch sein Sohn Heinz geboren, der ihm später in der Praxis als HNO-Facharzt folgte und eine Kollegin heiratete. Gemeinsam mit seiner Frau Gertrud führte er in den 1960er Jahren am Lukaskrankenhaus die größte Belegabteilung für HNO-Heilkunde in Deutschland mit letztlich 42 Betten und bis zu 1600 Operationen im Jahr.

In 100 Jahren wechselten zwar die Standorte, doch Grevers blieb den Patienten nahe und somit immer in der City. Von der Erftstraße ging’s zur Krämerstraße, inklusive Wechsel von einer zur anderen Straßenseite. Seit 2014 betreibt die dritte Generation, Amelie Grevers-Kürten und ihr Mann Christoph Kürten, gemeinsam mit mehreren Partnern das moderne greversche HNO-Zentrum im so genannten Kopfgebäude an der Batteriestraße am Hafenbecken I. Und die vierte Generation bereitet ihren Einstieg bereits vor. Die Kinder Cornelius und Constanze Kürten haben inzwischen die Ausbildung zum HNO-Facharzt begonnen.

Drei HNO-Ärzte, drei Generationen, v. l.: Hans-Jürgen Schultz-Coulon, Andreas Neumann, Heinz Grevers. F: RKN Foto: Rheinland Klinikum Neuss

Zur Neusser HNO-Familie Grevers gehört auch ein „Außenminister“: Während Amalie, die Enkelin des Gründers, in die Familienpraxis im Schatten von St. Quirin eintrat, schlug ihr Bruder Gerhard früh die Hochschullaufbahn ein. Er führt längst ein HNO-Zentrum im bayerischen Starnberg. Sein HNO-Lehrbuch, das auch in englischer Sprache erschien, gilt international als eines der besten Fachbücher über die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.

Zudem ist Gerhard Grevers (64) Chefredakteur der HNO-Nachrichten, einer Fachzeitschrift, die seit 1971 im Springer-Verlag erscheint. Sein jüngstes Editorial überschrieb Grevers mit „Ein Jubiläum kommt selten allein“. Darin erinnert er an das 100-Jährige seiner HNO-Familie in Neuss, schlägt aber auch die Brücke zu zwei weiteren Jubiläen. Im gleichen Jahr, in dem sein Großvater seine erste Neusser HNO-Praxis gründete, wurde auch die „Gemeinschaft Deutscher Hals-Nasen- und Ohrenärzte“ ins Leben gerufen, die heute als „Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie“ firmiert – und vor 50 Jahren erschienen die HNO-Nachrichten zum ersten Mal.