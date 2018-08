Ärger über verklebte Schaufenster in Neuss

Verstoß gegen Werbesatzung in Neuss

Händler an der Kastellstraße beklagen, dass der Drogeriemarkt Rossmann mit seinen verklebten Fenstern den Eindruck der Straße zerstöre. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Vor allem in den Randlagen der Innenstädte bleiben immer mehr Schaufenster undekoriert. Ein Problem für die, die sich Mühe geben – und ein Verstoß gegen die Werbesatzung der Stadt.

Die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) hat dazu aufgerufen, die Schaufenster schützenfestlich zu dekorieren. Rund 100 Händler beteiligten sich in den vergangenen Jahren an diesem Wettbewerb. Doch immer mehr Geschäfte könnten sich gar nicht engagieren, weil sie ihre Schaufensterflächen einfach verkleben – und damit auch gegen die Werbesatzung der Stadt verstoßen. Leidtragende sind Händler, die sich Mühe geben.

Kosmos Nikolaou ist einer von diesen. Vor einigen Monaten hat er in der Kastellstraße sein Geschäft „Golden Tree“ eröffnet, wo es griechische Spezialitäten und nach Ansicht mancher Kunden den besten Kaffee der Stadt gibt. Die Straße sei eine schöne Allee, das Kastellum genannte neue Geschäftshaus gelungen, doch die zugeklebten Fenster seiner Nachbarn zerstörten den Eindruck. „Die verbarrikadieren sich“, sagt Nikolaou, der sich nicht noch einmal für diesen Standort entscheiden würde – und dafür auch der Stadt die Schuld gibt. Die Straße, die auch der wichtigste Zugang zum Neumarkt ist, müsste so aufgewertet werden, dass man „auch Lust hat, sie zu betreten“.

Die Frist Die Fenster müssen am 17. August fertig sein. Siegerehrung ist am 21. August.

Die Kategorien Bewertet wird das Ergebnis in sieben Kategorien wie Originalität oder Aufwand.

Der Wettbewerb Händler in der City sind aufgerufen, ihre Schaufenster schützenfestlich zu gestalten, um die Dekoration für die Kirmestage zu vervollständigen.

Doch es gibt Grauzonen. Wenn ein Großfoto ein Schaufenster füllt, könnte das nicht als billiges Verkleben sondern als moderne und zeitgemäße Werbeform „verkauft“ werden, meint Jochen Niehoff. Und eine solche Sicht, so der Manager des Modehauses Heinemann, werde nur schwer anzufechten sein. Eine andere Grauzone zeichnet Peter Fischer auf. Befreiungen von der Werbesatzung würden im Regelfall nicht erteilt, sagt der Pressesprecher der Stadt, geduldet aber würden vollflächig sauber verklebte Fenster, die keine Werbeanlage darstellen. So wie bei Rossmann an der Kastellstraße. „Wir gehen davon aus, dass diese Lösung besser ist als die unverdeckte Ansicht von Verkaufsregalen“, sagt Fischer.